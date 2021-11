Esietendub Taavet Janseni digitaalmütoloogiline kunstiteos "Hundid"

Lavastus "Hundid" on jätk Liis Varese ja Taavet Janseni koostööle "Kõik loeb/ The Reader", mille soe vastuvõtt on julgustanud neid digitaalse formaadiga edasi töötama.

Meie ümber on "digitaalne võsa", mis on tekkinud väärinformatsiooni vohamisest ja praegu ühiskonnas lokkavast võimetusest eristada olulist ebaolulisest. Reaalsus ehk tegelikkus on kontseptsioon, millest me kümne küünega kinni hoiame ja tahame, et meil oleks kuhugi virtuaalsusest tagasi pöörduda.

Pidev hirm ilma jääda sunnib meid aga ahmima kõike kättesaadavat ja seeläbi tegelikkust muutma. "Hundid" ongi lugu, mis juhtub, kui kohtame seal võsas tundmatut. Proovile pannakse mitte ainult meie turvatunne, maailmapilt ja hoiakud, vaid ka arusaam reaalsusest.

Lisaks Taavet Jansenile ja Liis Varesele on koostöösse kaasatud dramaturgina kirjandusteadlane Tõnis Parksepp, näitlejad Marion Tammet ja Anne Türnpu, visuaalse lahenduse loojad Alis Mäesalu, Neeme Külm ja Fredi Karu. Helikujunduse autor on Liisa Hirch.

"Hundid" esietendus toimub 18. novembril kell 21.