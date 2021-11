Sirje Helme: mulle meeldib käia muuseumis ringi siis, kui maja on tühi

Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme sõnas, et pikkamööda tuleb koroonaviirusega leppida. "Me paneme ta oma tulevikuplaanidesse sisse, nii kole, kui seda ka öelda on," ütles ta ja lisas, et selle kõrval on andnud suure löögi ka elektrihinna tõus, kuid nad ei saa selles vallas kokku hoida. "Ma paneme oma inimestele südamele, et kustutage kontoris lamp ära, aga see tudi-mudi selle kõrval, kuidas me peame hoidma oma kogusid ja näitusesaale, seal peab olema kogu aeg ühtlane temperatuur ja niiskus aastaringselt."

"Meil ei ole veel tulnud kõik oktoobriarveid, aga me räägime umbes 100- kuni 140-protsendisest elektrihinna tõusust," tõdes ta ja mainis, et samal ajal käib ka muuseumis vähem rahvast. "Ma isegi arvan, et see pole otseselt piirangute pärast, vaid see on juba teist aastat toimuv üldine foon, kogu aeg hirmutamine, et kohe-kohe jääd haigeks ja kohe-kohe läheb halvasti."

"Ma toon näite, mis seda iseloomustab väga hästi, kui 2019. aastal oli meie külastatavus 430 000 või 440 000, siis sellel aastal me oleme väga rõõmsad, kui 130 000 kokku saame," ütles ta ja selgitas, et väga suure osa sellest langusest moodustab suviste turistide langus. "Nii Niguliste kui ka Kadriorg toimivad suvel 95 protsenti turistide pealt."

Vaatama koroonaviiruse mõjudele jätkab Eesti Kunstimuuseum tulevikuplaanide tegemist. "Meil on juba näiteks tulevaks aastaks planeeritud üks väga suur IT-põhine näitus Jaapanist," sõnas ta ja lisas, et loodetavasti toob see ka külastajaid. "Meil on 2022. aasta juba planeeritud ning ainult üks näitus on ära jäänud."

Samas rõhutas Eesti Kunstimuuseumi direktor, et tegelikult ta ei kurda üldse. "Muuseum on väga hästi hakkama saanud ja saab edasi," kinnitas ta ja tõi välja, et talle meeldib väga käia muuseumis ringi siis, kui suur maja on tühi. "Mulle väga meeldib see üksinduse tunne, ma tean küll, et kuskil on valvurid ja kaamerad jälgivad."