Tallinnas näeb jaapani kunstnik Asuna heliinstallatsiooni "100 Keyboards"

Eksperimentaalse muusika ning installatsioonikunstiga on Asuna tegelenud juba alates 1990. aastatest, misläbi on temast saanud eksperimentaal-ambientmuusika, drone'i ja improvisatsiooni skeene pioneer Jaapanis.

Ta on teinud koostööd mitmete Jaapani ja rahvusvaheliste elektroonilise muusika tegijatega. Nende muusikute hulka kuuluvad Jan Jelinek, minoru sato-m/s (ex.WrK), Pękala Kordylasińska Pękala ja paljud teised. Ühtlasi on ta välja andnud hulgaliselt albumeid Euroopa, Ameerika ja Jaapani plaadifirmade alt.

"100 Keyboards" koosneb rohkem kui sajast mängusüntesaatorist, mis eri suundades levivate helilainetega loovad akustilise rõhu keerulise jaotuse. Kohaspetsiifilise helikogemuse käigus saab kuulaja vahetada oma asukohta ruumis, et märgata rikkalikke kõlavärve ja nende peeneid variatsioone.

Intervjuus ajakirjale The Slowdown avaldas Asuna, et idee sai alguse juba siis, kui ta veel teismeline oli. Raha kokku hoides leidis ta ühest Tokyo äärelinna kasutatud asjade poest mängusüntesaatori, millega ta katsetamist alustas. Alguses hoidis ta klahve all teibiga, asendades selle hiljem jäätisepulkade vastu. Teda paelus veidralt õõtsuv heli, mis tekkis, kui kaks odavat ning veidi häälest ära mängusüntesaatorit samal kõrgusel mängisid. Samuti tekkisid helierinevused, kui mängusüntesaatorite patareid vaikselt tühjaks said.

Aprillis kohtus artist eesti publikuga Kõheda vastasmõju festivalil, kus ta esitles oma tööd "Chocolate, Candy & Drops" platvormil elektron.art.

Pärast kaht etendust Kanuti Gildi SAALis jätkab Asuna residentuuriga eˉlektronis, mille ettekanne toimub ürituse Nature as Magic raames 27. novembril.