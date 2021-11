Galerii: Vanemuises alustati draamalavastuse "Kõik minu emast" proovidega

Pedro Almodóvari filmil põhinev näidend räägib mitmel tasandil, sügavalt ja puudutavalt armastusest – armastusest kahe naise, naise ja mehe vahel, vanema- ja pojaarmastusest, aga ennekõike emaarmastusest, mis on tugevam kui miski muu siin maailmas.

Lavastaja Ain Mäeotsa sõnul on Samuel Adamsoni lavaversioon tema jaoks loo ja dramaturgia struktuuri mõttes huvitavam ja sügavam kui film ise. "Me ei too teatrilavale kohandatud filmi. Teatrilavale jõuab lugu inimestest, erinevatest naistest, nende lugudest ja saatusest. Ma keskendun loole ja nendele näitlejatele, kes trupis on. Näitlejaisiksustest sõltub, kuidas see lugu neist välja kasvab."

"Kõik minu emast" toovad lavale näitlejad Maria Annus, Saara Nüganen, Piret Laurimaa, Ragne Pekarev, Marika Barabanštšikova, Lena Barbara Luhse, Kaia Skoblov, Robert Annus, Reimo Sagor ja Karl Kristjan Puusepp.

Näidendi on tõlkinud Martin Algus. Lavastuse kunstnik on Iir Hermeliin, videokunstnik Martin Salundi ja valguskunstnik Rene Liivamägi.

"Kõik minu emast" esietendus toimub Vanemuise väikeses majas 29. jaanuaril 2022