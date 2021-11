Ö Stuudio toob vaatajateni lavastusliku vaatemängu düstoopilisest olevikust

Sünopsis:

Suure katku tõttu on muusikud ja kunstnikud valgunud laiali erinevate elualadele ja avastavad lummuse vaeguses väänlevat maailma selle spirituaalses kriisis ja halastamatus olemuses. Paljud seni saladuslikud nähtused on hakanud meile selgeks saama. Kuidas maailm töötab ja mis üldse toimub? Ehk saame teada isegi, kes seda maailma juhib ja mida üldse ette võtta? Ö CORP peakorteris kohtuvad salaseltsi vormis müstilised olendid ja teadjamehed, et süngel hingedeajal mänguliselt juttu vesta ja pidu pidada.

Otseülekandes löövad kaasa Sammalhabe, Isand Lilla, Ajuokse, Karl Kivastik, Chungin, Niehkna jpt. Otseülekanne toimub ürituse Facebooki lehel. Üritus on tasuta, kuid seda on võimalik toetada piletiostuga.

Ö stuudio loodi 2008. aastal salvestus- ja prooviruumina. Tänaseks on Ö Stuudiost kujunenud Eesti kunstnike ja loovisikute loomeklaster, mille keskmes on muusikasalvestuse ja liikuva pildi produktsioonimaja Tartus.