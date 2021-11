Lavastuskunstnike liit valis Eesti esindusväljapaneku kuraatoriks Tartu Uue Teatri

Praha kvadriennaal toimub Prahas üle nelja aasta, järgmisena 8.–18. juunil 2023. aastal.

Seekordse näituse teema on "rare" (ingl k.), mille võib tõlkida kui "haruldane" või "harv" ja selle alla käivad korraldajate sõnul materjalid, ideed, käsitlused, praktikad, mis puudutavad inimest unikaalse situatsiooni, keskkonna, atmosfääri kaudu ja mida võib seetõttu pidada haruldaseks. Korraldajad kutsuvad üles kunstnikke kasutama haruldast kujutlusvõimet ja loomingulisust, et luua kujutluspilt maailmast ja teatrist pandeemiajärgses tulevikus.

Kvadriennaali põhiväljapanek on uues asukohas, 1985. aastal ehitatud vanas hoonetekompleksis, kus oli algselt tapamaja, lihakäitlushoone, oksjonihoone, pank jms. (arhitekt Josef Srdínko). Kompleksis asuvad hooned on art nouveau ja uusrenessansslikus stiilis, punase tellise ja valge värvi kontrastis. Hiljem toimisid selles peaaegu 11 hektaril asuvas hoonetekompleksis erinevatel aegadel nii puu- ja juurviljaturg, teknoklubi, postkontor kui ka poehooned. Nüüd on Praha linn otsustanud hooned renoveerida uueks kunsti linnaosaks.

Praha Kvadriennaali korraldajad on nimetanud ürituse näitusest ümber festivaliks, põhjendades seda suureneva vajadusega kogeda stsenograafiat selle etendavas formaadis – reaalajas ja publikut kaasates.

Riigi kuraatori ülesanne on esindada ja korraldada oma maa professionaalide ja tudengite väljapanekut. Kõik tingimustele vastavad esitatud projektid pääsevad PQ-le.

Esitatav projekt võib olla uus või ilmunud/esietendunud maksimaalselt kuus aastat tagasi ehk mitte varem kui 2017. aastal.

Praha kvadriennaal toimub juba 1967. aastast. 2015. aastal pälvis PQ Euroopa eesrindliku kultuurifestivali aunimetuse (EFFE). Eesti lavastuskunstnike liit on esindanud Eestit Praha kvadriennaalil 1994. aastast.

Eesti on kandnud PQ 2015 peaauhinna Kuldne Kaarik võitjamaa staatust. Auhinna pälvis Teater NO99 projekt "Ühtne Eesti", kunstnik Ene-Liis Semper, kuraator Eero Epner ning produtsent Maret Kukkur.