Noorte tantsupeo repertuaarist valmivad õppevideod

13. noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Hermani sõnul salvestatakse sel aastal esimest korda lisaks tavapärastele õppevideotele veel eraldi kombinatsioonid, et keerulisel ajal õpetajale peo repertuaari õppimine võimalikult lihtsaks teha.

Kogu repertuaar koos muusika- ja videosalvestuste ning tantsukirjeldustega jõuab juhendajateni tantsupeo esimesel repertuaariseminaril veebruaris.

"Rühmi on peole registreerinud palju, aga meil endil on südamevalu- ja mõttekoht see, kuidas nendes registreeritud rühmades hetkel töö käib, kuidas seda on võimalik olnud teha ja millised on olnud takistused ja kui palju on ka neid seltskondasid, kes on ka laiali lagunenud. Seda viimast loodame et ei ole, aga eks aeg näitab," sõnas Kurrikoff-Herman "Aktuaalsele kaamerale".