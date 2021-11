TLÜ akadeemilise raamatukogu direktorina jätkab Andres Kollist

Raamatukogu direktori avalik konkurss kuulutati välja septembris ning sooviavaldusi saabus kahelt kandidaadilt. Akadeemilise raamatukogu nõukogu häälteenamuse tulemusena jätkab ametikohal praegune direktor.

Andres Kollist on lõpetanud Tartu Ülikooli, ta on keemiateaduste kandidaat, teadlane, ühiskonnategelane ning alates 2003. aastast Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu direktor.

"Andres Kollist on pikaaegse kogemusega juht ja mul on hea meel, et ta akadeemilise raamatukogu juhina jätkab," kommenteeris Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas. "Ülikoolil on raamatukogu tuleviku osas ambitsioonikad plaanid, mida oleme Andresega heas koostöös juba pikalt vaaginud ja ette valmistanud. Olen kindel, et viieaastase valmisperioodi lõpuks oleme astunud suure sammu tuleviku raamatukogu kontseptsiooni ellu viimiseks nii sisulises kui ruumilises mõttes," ütles ta ja lisas, et loodetavasti tuleva aasta esimeses pooles jõutakse uue korpuse detailplaneeringu kinnitamiseni.

Andres Kollist täpsustas, et raamatukogu uue korpuse rajamisel on teretulnud koostöö Keemilise- ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ning Tallinna linnaga. "Ruumilise lahenduse ilmestamiseks oleme büroost Alver arhitektid tellinud eskiisi nimega "Lugemis-, haridus-, õpi-, teadus-, kultuuri-, kunsti-, sündmus- ja konverentsikeskus". See pikk nimi iseloomustab hästi neid püüdlusi, millega plaanitav keskus eelistatult täita kavatsetakse. Loomulikult, mida rohkem tegevusi lisaks raamatukogule ka ülikool siia toob, seda parem."

Kollist on veendunud, et koos ruumilise arenguga muutub raamatukogu ka sisuliselt. Võtmetegelasteks jäävad seejuures ikka raamatukogus töötavad inimesed. "Minu ettekujutuses on akadeemiline raamatukogu ka tulevikus üks paremaid nö klassikalisi raamatukogusid, aga samal ajal kindlasti ka üks innovaatilisemaid e-raamatukogusid ja digikeskuseid. Loomulikult pakume paberkandjal oleva, aga eriti e-teabe otsimise, selle kriitilise hindamise ja kasutamise ekspertiisi."