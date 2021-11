Kolleegid Ants Üleojast: mõnele inimesele on lihtsalt hästi palju antud

Koorijuhile omaselt õnnitleti sünnipäevalist lauluga.

"Nüüd ma olen vanaks meheks saanud ja ma olen nüüd museaal," ütles Ants Üleoja ja lisas, et elab vaikse inimese elu. Muidugi ei suutnud ka Üleoja koorijuhtimisest keelduda ja tema juhtimisel tuli sünnipäeval ettekandele laul "Nokturn".

"See väljenduslaad, mida tema käed on suutelised näitama, see on just nimelt Üleoja Ants ja Eesti koorimuusika. Need on kaks asja, mis käivad kokku," rääkis Ants Üleoja õpilane Hirvo Surva. Surva lisas, et Üleoja dirigeerimist võib siiani vaadata imestunult.

Ants Üleoja õpilasena meenutas Hirvo Surva, et mõtles Üleoja tundides tihti, kas ka tema õnnestub kunagi laulupeol dirigeerida. "See oli tudengiaja unistus, aga see kuidagi tundus nii võimatu olevat," ütles Surva.

Veel meenutas Hirvo Surva, et õpetaja Üleoja kunagi ei istunud, vaid alati juhatas. "Iga tund oli nagu uus värske tund," rääkis Surva ja lisas, et õpetajana aitas Üleoja alati õpilaste arengule kaasa. "See inspiratsioon, mis sealt tuli, oli ikka tõeliselt suur."

Eesti muusika- ja teatriakadeemia kontsertmeister Tiina Renser töötas koos Ants Üleojaga 33 aastat. "Kui Ants läks siit majast pensionile, siis ma pean tõesti ütlema, et mul oli päris veider siia tulla paar esimest aastat," rääkis Renser ja lisas, et Üleoja puudumine tekitas naises justkui tühimiku.

Lisaks mainis Tiina Renser, et Ants Üleojal on alati silma paistnud oma tabavate võrdluste ja humoorikate ütlemistega. "Tema ei töötanud nii, et oleks olnud kunagi igav," ütles Renser. "Mõnele inimesele on lihtsalt hästi palju antud," iseloomustas Renser enda kolleegi.

Ka Hirvo Surva iseloomustuste kohaselt on koorijuht Ants Üleojal inimlik ning väga musikaalne. Samuti peab Surva oluliseks, et Üleoja austab ja arendab Eesti koorimuusikat.