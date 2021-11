Suri helilooja Stephen Sondheim

Sondheim on tuntud selliste muusikalide poolest, nagu "West Side Story", "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum" ja "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street", vahendab Consequence.

Sondheim suri oma Roxbury kodus Connecticutis reedel. Tema sõber ja jurist Richard Pappas märkis, et surm oli ootamatu ja eelneval õhtul oli Sondheim tähistanud sõpradega tänupühi.

Sondheim sündis 22. märtsil 1930 New Yorgis ja kasvas üles Manhattani Upper West Side'is ja Pennsylvanias Doylestowni lähedal asuvas farmis pärast vanemate lahutust. Ta on öelnud, et tema huvi teatri vastu sai alguse siis, kui ta nägi üheksa-aastaselt Broadway muusikali "Very Warm for May".

Juba noorest peale juhendas Sondheimi laulutekstide autor ja näitekirjanik Oscar Hammerstein II. Hiljem asus ta õppima Massachusettsi Williamsi kolledži teatriprogrammi ja 1950. aastate lõpus kirjutas ta laulutekste sellistele muusikalidele nagu "West Side Story" ja "Gypsy". Esimene lavastus, millele ta nii muusika kui ka sõnad kirjutas, oli "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum"; see võitis Tony auhinna parima muusikali kategoorias.

1970. ja 80. aastad tõid Sondheimile suurima edu, sest ta kirjutas muusikat ja laulusõnu muusikalidele nagu "Company", "Follies", "Sweeney Todd", "Merrily We Roll Along", "Sunday in the Park With George" ja "Into the Woods".

Tema kuulsaimate muusikateoste hulka kuuluvad "America" muusikalist "West Side Story", "Send in the Clowns" muusikalist "A Little Night Music" ja "The Ladies Who Lunch" muusikalist "Company".