Risto Joost astub Baltimaade vanima sümfooniaorkestri dirigendi pulti

Risto Joost on Liepaja sümfooniaorkestriga kohtunud varemgi, esitades 2012. aastal koos riikliku akadeemilise kooriga "Latvija" Georg Frideric Händeli oodi "Aleksandri päev" ning 2019. aastal Liepaja rahvusvahelisel staaride festivalil Edward Elgari oratooriumi "Gerontia unenägu".

"Mul on meie senisest koostööst imelised mälestused. See orkester on avatud erinevatele muusikalistele ideedele ja on alati mänginud maksimaalse pühendumusega," rääkis Joost.

Joosti juhatusel on oodata läti helilooja Rihards Dubra uudisteose "Concert pour Deux Dames" harfile ja löökpillidele" esiettekannet. Risto Joost on R. Dubra muusikaga tuttav juba õpingute ajast saati ja nimetab seda tänapäeva mõistes publikusõbralikuks.

Kontserdil kõlab ka Soome helilooja Jean Sibeliuse Esimene sümfoonia ja eesti helilooja Heino Elleri sümfooniline poeem "Koit".

"Soomlaste jaoks on Sibelius tõeline rahvahelilooja, kes suudab oma muusikas kujutada seda, mis on omane soome rahvale, aga see on väga lähedane ka eesti kultuurile, Heino Elleri "Koit" aga peegeldab emotsionaalset spektrit, mis on sügavalt seotud Eesti loodusega, ja Heino Ellerit võib pidada üheks eesti sümfoonilise muusika põhiesindajaks," sõnas Joost.

3. detsembri kontsert Liepaja kontserdimajas "Lielais dzintars" toimub nii publikuga isiklikult kui ka otseülekandega veebis. Lisateavet leiab Liepaja sümfooniaorkestri kodulehelt.