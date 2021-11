Lember-Bogatkina elutöönäitusele ei mahtunud kõik teosed äragi

Rakvere galerii üleskutsele anda juubelinäitusele Valli Lember-Bogatkina töid reageeriti nii aktiivselt, et kõik teosed galeriisse ära ei mahtunudki.

"Me tegime rakverelastele ja läänevirulastele üleskutse, et tooge meile Valli töid ja ligemale 40 perekonda tõid ta töid siia ja meile ei mahtunud ära - meil on galerii väike ja nii on näitus kolmes kohas," rääkis galerist Raivo Riim.

Valli Lember-Bogatkinal oli Lääne-Virumaaga tihe side. Karepal oli kunstniku suvekodu-ateljee, kus ta veetis mõnikord ka aastavahetusi.

"Tema ikka ütles kogu aeg Rakvere rajoon ja et tema on Rakvere rajooni kunstnik ja oligi meie maakonna kunstnik ning Vihula vald valis ta oma aukodanikuks," ütles Riim.

Näitusel näeb erinevas tehnikas tehtud töid.

"Siin on tõesti aastatest, kui ta õppis ja siis oli aastatest, kui ta oli loome tipus, selliseid suuri monumentaaltöid, kuid mida ma eriti tahan Valli puhul rõhutada, selliseid hingemaastikuid on ka siin väljas. Need on kergelt udused ja kergelt paistab sealt midagi läbi. Seal ma tunnen, et Valli on akvarelliga ja loodusega üks," kirjeldas kunstnik Riho Hütt.

Näitus jääb avatuks järgmise laupäevani.