ETV2 viib detsembris moemaailma telgitagustesse

"Helmut Newton. Halvad ja ilusad" (Helmut Newton: The Bad and the Beautiful, Saksamaa 2020)

Moefotograafia suurmeister Helmut Newton. Autor/allikas: Helmut Newton

7. detsembril kell 22

Moefotograafia suurmeister Helmut Newton tegi endale nime uudse lähenemisega naise kehavormide uurimisel, olles ühteaegu elegantne, mänguline ja leidlik. Provokatiivsed poosid ja üllatavad aksessuaarid tekitasid mõistagi palju küsimusi. Filmis avavad Newtoni legendaarsed modellid Grace Jones, Isabella Rossellini, Hanna Schygulla, Claudia Schiffer jt ning ta naine June fotograafi glamuurse elu ja karjääri saladused, vastates ka kiusakale küsimusele, kas ta võimestas naisi või nägi neis pelgalt seksuaalobjekte.

"Kiirmood – odava moetööstuse telgitagused" (Fast Fashion: Les dessous de la mode à bas prix, Prantsusmaa 2020)

"Kiirmood – odava moetööstuse telgitagused". Autor/allikas: kaader filmist

14. detsembril kell 22

Prantsuse dokumentalistide Gilles Bovoni ja Edouard Perrini pilguheit prügimägesid tootva ning varjatud kuritarvitustest elatuva kiirmoe telgitagustesse. Millised tagajärjed on pealtnäha odavatel ja kiiretel tarneahelatel meie planeedile ja inimkonna heaolule?

"Kingad, me rännukaaslased" (A Journey with Shoes, Austraalia 2020)

"Kingad". Autor/allikas: kaader filmist

21. detsembril kell 22

Jalanõud on alati olnud staatuse, võimu, jõukuse ja seksikuse sümbol, inimese isikupära väljendusvahend. Kuidas ja mis põhjustel on kingad läbi aja lugematuid kordi oma vormi muutnud? Prantsuse režissööri Marianne Lathami 2020. aastal valminud dokumentaalfilm on lugu kingadest läbi ajaloo.

"Arianne Phillips – kostüümid ja rollid" (Arianne Phillips: Dressing the Part, USA 2021)

"Arianne Phillips – kostüümid ja rollid". Autor/allikas: kaader filmist

28. detsembril kell 22

Dokumentaalfilm Oscarile nomineeritud kostüümikunstnikust ja kuulsuste stilistist Arianne Phillipsist, kes on üks mõjukamaid naisi moemaailmas. Filmis näeme-kuuleme eksklusiivintervjuusid Madonna, Lenny Kravitzi, Courtney Love'i ja Tom Fordiga. Jälgime Arianne tööd filmides ja Madonna staadionikontsertidel ning tema koostööd Gucci ja Pradaga.