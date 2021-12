Otse kl 17: ERRS jagab pidulikul kontserdi aastatunnustusi

Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts on 1988. aastal loodud rahvatantsu ja -muusika harrastajate ning kollektiivide ja juhendajate ühendus, mille eesmärk on rahvatantsu- ja rahvamuusika õpetajate ning harrastajate ühendamine ja esindamine ning valdkonna arendamine, esindades sel moel enam kui 23 000 rahvatantsija ja 2000 rahvamuusiku huve. ERRS on koostööpartner laulu- ja tantsupeo sihtasutusele UNESCO kaitse all oleva laulu- ja tantsupeoprotsessi säilitamisel, arendamisel ning selle raames noorte- ja üldtantsupidude ning pillipidude korraldamisel.