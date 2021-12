Neitsitornis avati sealse kohviku kuldaega meenutav näitus

Keskaegse Neitsitorni ajalugu ulatub 700 aasta taha ja loomulikult päris kõike me sellest ei mäleta. Lähiminevikus on aga üks periood, mis kindlasti paljudele nostalgiat tekitab ja just seda on hakatud siin taaselustama, vahendas AK Nädal.



Tallinna Linnamuuseumi koguhoidja Risto Paju ütles, et muuseumi üks funktsioone on ellu äratada seda, mis on olnud. "Ja tavaliselt tehakse seda kuskil muus ruumis. Neitsitorn on sellise huvitava ajalooga koht, kus tegelikult siinsamas ruumides saab justkui tagasi püüelda, mis siin on olnud," ütles Paju.



Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi giid-kuraator Tõnu Pedaru märkis, et järgmisel aastal on Tallinna kohvikukultuuri suur juubel: 320 aastat esimesest kohvikust. "Kui rääkida Neitsitorni kohvikust, siis ta oli 1980. aastal kõige kuumem koht. Küll siin on kuldseid mälestusi kõvasti," sõnas Pedaru.

Algsetes visandites oli siia mõeldud klassikalisem kohvikumööbel, sisearhitekt Aala Buldase loodud erilahendus oli aga jõuliselt rustikaalne.

Risto Paju sõnul sobib see Neitsitorni väga hästi. "Ta otsib kontakti selle ajalooga oma põletatud ja harjatud puiduga ning sellise jämeda materjaliga. Ta ongi nagu siia tehtud," ütles Paju.

Veel mõni kuu tagasi oli teada vaid ühe tooli asukoht, hea õnne, detektiivitöö ja läbirääkimiste abil on aga õnnestunud kokku saada terve korrusetäis Buldase loomingut, mis on jõudnud ka kujutavasse kunsti. Näiteks on legendaarseid kõrge seljaga tooli motiivina kasutanud graafik Viive Tolli.

Tõnu Pedaru avaldas lootust, et kohvikuelu tuleb Neitsitorni tagasi.

Mida tunneb aga kuraatori süda, kui leitakse teenusepakkuja ja rahvas näitusesaalis sööma-jooma hakkab?

Risto Paju vastas sellele, et see mööbel on suhteliselt kulumiskindel ning üks tooli on võetud ka säilitamisele sellisena nagu ta on.

Neitsitorni kohvik on paljude mällu jälje jätnud, vähem on teada sellest, milliseid takistusi tuli ületada, et varem kunstnike elupaigaks olnud vana kindlustorn Tiina Linna projekti järgi kohvikuks ümber ehitada ajal, mil valmisid ka olümpiarajatised.



Tõnu Pedaru meenutas, et ka Ivo Linna ja Apelsin tegid 1978. aastal ehitusplatsil video.

Vastavatud väljapaneku koostamine on ühendanud ka muuseumirahvast:

"Linnamuuseumi näitused on ka keskajast, millest meil kõigil isiklikud mälestused vist ikkagi puuduvad. Aga 1980-ndate aastate kohvikutest ja elust on enamikul mingisugused mälestused olemas. Niimoodi jah, et on tulnud ka inimeste kodudest asju, sest selle ajaga on oma side," ütles Risto Paju.

Tallinna Linnamuuseum ootab vihjeid ka teiste legendaarsete kohvikute sisustuse kohta, kuna plaanis on luua Tallinna kohvikukultuuri ülevaatenäitus.