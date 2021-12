Eesti mänedžer valiti klassikalise muusika tippassotsiatsiooni juhatusse

67-aastase ajalooga IAMA avalikustas novembris toimunud juhatuse valimiste tulemused, millega valiti uude juhatuse koosseisu klassikalise muusika mänedžer ja ekspert Leelo Lehtla. Uues koosseisus 15-liikmelise juhatuse ametiaeg algab 1. jaanuaril 2022.

Leelo Lehtla on pikaajalise kogemusega kultuurikorraldaja, muusikamänedžer ja võrgustike eestvedaja. PLMF Arts Managementi looja ja direktorina kuulub tema klientide hulka nii maailma tipporkestreid kui festivale. IAMA-ga on ta seotud olnud juba 13 aastat, mille jooksul on muuhulgas tutvustatud nende konverentsi esitluskontsertidel mitmeid Eesti artiste ning korraldatud konverentsi Eesti eripäev (2015).

"Juhatuse liikme roll suurte ülemaailmsete liitude puhul nagu IAMA on märkimisväärne samm Eesti kultuurivaldkonna rahvusvahelistumise jaoks," sõnas Lehtla.

"IAMA liikmed ja partnerid moodustavad klassikalise muusika maailmas ainulaadse tippvõrgustiku, mis avab Eesti muusikale ja muusikutele hulganisti uksi," jätkas ta.

"Meie mänedžmentide lühikese ajaloo tõttu ei ole lihtne konkureerida praeguste, peamiselt Suurbritannia tippagentuuridega, aga mul on hea meel, et minu pingutusi on märgatud, ning panustan meeleldi IAMA edasisse arengusse."

IAMA on 1954. aastal asutatud ainus ülemaailmne katusorganisatsioon klassikalise muusika korraldajatele. Assotsiatsiooni eesmärk on tõsta professionaalseid standardeid muusikatööstuses. Iga aasta korraldab IAMA rahvusvahelist konverentsi, mis toimus 30. aastat.