Jaak Johansoni sünniaastapäevaks valmis kolmeosaline kogumik

Suurema osa tekstidest pani Johanson kirja oma käega. Ka raamatu pealkiri on Johansoni enda pandud. Raamatu koostanud Jaak Johansoni lesk Krista Citra Joonas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et pani raamatusse kõik Jaak Johansoni laulud, mida vähegi leida suutis.

"Usun, et ühelt poolt oli joonistamine Jaagu üllatav pool, mida väga paljud inimesed ei tea ja siit raamatust leiab ka mõned tema väga varajased joonistused, keskkooli lõpust ja 90ndatest ja mõned nüüd kõige lõpus tehtud joonistused," kirjeldas Joonas.

"Teine osa raamatust on Jaagu mõttepäevikud, sest ta kandis endaga alati kaasas märkmikke, kuhu ta kirjutas üles päeva peale tulnud mõtteid ja kellegi ütlemisi, mis teda inspireerisid ja need on väga huvitavad lugeda," lisas ta.

"Üks mõte, mis siit välja tuleb, on see, et elu on justkui reklaam, mille ajal peaks meeles hoidma, et film läheb edasi," tõi Joonas välja.