Otseülekanne: eksperdid arutlevad, millist ooperisaali Eesti vajab

Ümarlaual võtavad sõna kultuuriminister Tiit Terik, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten, Estonia teatri loominguline juht Arvo Volmer, arhitekt Ike Volkov, riigikogu liige Mart Helme (EKRE), riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa), riigikogu liige Eduard Odinets (SDE), samuti Reformierakonna ning Keskerakonna fraktsioonide esindajad. Arutelu juhib Marko Reikop.

"Kui Rahvusooper tõstatas 2021. aasta alguses teravalt diskussiooni juurdeehituse abil tekkiva uue ooperi- ja balletisaali ümber, siis algusest peale oli meie lubadus, et toetame igati ühiskondlikku diskussiooni ja selle avatust, kaasates võimalikult palju osapooli," sõnas Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten.

"Riigikogu on tänaseks oma otsuse teinud ja leidnud, et saal peaks sündima samasse kohta, kus on praegune ajalooline Estonia hoone. Ka Rahvusooper on arvamusel, et uue ooperi- ja balletisaali tekkimine kesklinna annaks Tallinna kesk- ja vanalinnale uut tõmmet ning oleks pigem võimalus mitte probleem," rääkis Ott Maaten. "Samas oleme teadlikud problemaatikast, mis on seotud linnaruumi, muinsus- ja looduskaitsega ning mis tuleb kõigi osapooltega põhjalikult läbi töötada. Seetõttu ongi laiapõhjaline diskussioon väga oluline."