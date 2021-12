Portreefilmide konkursil selgusid neli uut projekti

Eesti Rahvusringhääling, Eesti filmi instituut ja kultuurkapital kuulutasid tänavu suvel välja portreefilmide konkursi, et leida ideid Eesti oluliste kultuuriloojate ja ühiskonnategelaste tutvustamiseks. 2023. aastal vaatajate ette jõudvad filmid on nüüd selgunud.

Konkursile laekus 12 filmiideed, mis peegeldavad Eesti kultuurimaastiku mitmekülgsust.

Žürii liikme Filipp Kruusvalli sõnul oli tegu kõrgel tasemel konkursiga, mis paistis silma eriilmeliste, intrigeerivate ja mänguliste ideekavandite poolest.

"Seekordse portreefilmide valiku märksõnad on teadus, muusika ja kunst. Leidub nii heas mõttes meelelahutuslikumat kui ka intellektuaalsemat käsitlust, ent kõiki lugusid iseloomustab kaasahaarav inimlikkus ja originaalselt kokkukõlav režissööri ja peategelase suhe," sõnas ta.

Žüriisse kuulunud ETV peatoimetaja Marje Tõemäe lisas, et projekt on näidanud olulisust Eesti kultuuripärandi loomisel ja hoidmisel. "Oluline panus siin on nii portreteeritavatel kui ka filmide autoritel, kes kõnetavad tänases päevas ja aitavad samas hoida meie kultuurilugu ka pikemas ajaperspektiivis."

Valituks osutusid järgmised tööd:

"See on see, mis paneb elama. Hendrik Sal-Sallerist" , režissöör Madis Ligema, tootja Dalai Laama OÜ

, režissöör Madis Ligema, tootja Dalai Laama OÜ "Põrgu katlakütja. Seaküla Simson" , režissöör Kullar Viimne, tootja Rühm Pluss Null OÜ

, režissöör Kullar Viimne, tootja Rühm Pluss Null OÜ "Kaarel Kurismaa" , režissöör Aljona Suržikova, tootja Diafilm OÜ

, režissöör Aljona Suržikova, tootja Diafilm OÜ "Mees missioonil. Tarmo Soomere", režissöör Kaupo Kruusiauk, tootja Flo Film OÜ

Tänavuse konkursi žüriisse kuulusid Marju Lepp (kultuurkapital), Filipp Kruusvall (Eesti filmi instituut), Karlo Funk ja Marje Tõemäe (Eesti rahvusringhääling).

Portreefilmid valmivad 2022.–23. aastal, ETV ekraanile jõuavad need 2023. aasta jooksul.