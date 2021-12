Suri ajakirjanik ja kirjanik Joan Didion.

Didioni kirjastaja Knopfi juhi Paul Bogaardsi sõnul oli surma põhjus Parkinsoni tõbi, vahendab The Guardian.

Didion sai USA-s tuntuks tänu oma teedrajavale stiilile siduda ajakirjanduses ja esseedes isiklik poliitilisega ning oli üks naistest, kes tõusis esile 60. aastatel alguse saanud uue ajakirjandusliku liikumise väga maskuliinses seltskonnas koos Tom Wolfe'i, Truman Capote'i ja Gay Talese'iga.

Ta oli oma töö osas väga kaitsev ega rääkinud oma teemadest enne avaldamist isegi oma kõige lähedasematele sõpradele. "Keegi ei kirjuta paremat inglise proosat kui Joan Didion," kirjutas kord kirjanduskriitik John Leonard. "Proovige mõnda tema lauset ümber tõsta ja saate aru, et see lause oli vältimatu, hologramm."

Didioni viimase valitud esseede kogumiku "Let Me Tell You What I Mean" kohta kirjutas The Guardian, et "Didion on loonud jutustamisviisi, mis ei keskendu mitte niivõrd sündmustele, kuivõrd alltekstidele, atmosfääridele ja tajudele. Tavaliselt esineb ta oma esseedes pigem hääle kui tegelasena, pigem vaatleja kui osalejana – kuigi need piirid hägustuvad sageli."

1934. aastal Sacramentos sündinud Didion veetis oma varajase lapsepõlve koolist eemal. Isa töökoht sõjaväe õhukorpuses viis pere reisima üle kogu riigi. Didion alustas kirjutamist viieaastaselt.

Aastal 1956, pärast inglise kirjanduse eriala lõpetamist California ülikoolis Berkeleys, võitis ta 21-aastaselt Vogue'i kirjutamisvõistluse, mis päädis seitsmeaastase karjääriga ajakirja toimetuses New Yorgis. Seal kohtus ta John Gregory Dunne'iga ja nad abiellusid, kui Didion oli 29-aastane.

Didion jagas oma elu New Yorgi ja Los Angelese vahel ning hakkas seeläbi suhtlema paljude kuulsate omaaegsetega, kellest said sõbrad, kolleegid, aga ka rivaalid: Sylvia Plath, Roman Polanski, Janis Joplin, Christopher Isherwood (kes kutsus teda oma päevikutes "Mrs Miseryks"), Warren Beatty ja Natalie Wood.

Kui Dunne 2003. aastal südamerabanduse tagajärjel suri, alustas Didion raamatu "The Year of Magical Thinking" kirjutamist, et analüüsida esimese surmaga kaasnenud leina, samal ajal oli nende tütar Quintana haiglas raskelt haige. Raamat ilmus 2005. aastal ja võitis Pulitzeri preemia. Mõned kuud pärast raamatu ilmumist suri ka tema tütar, millest Didion kirjutas oma 2011. aasta raamatus "Blue Nights".