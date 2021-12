"Matrix: ülestõusmine" kogus avapäevadega ligi 8500 külastust

Möödunud nädala menukaim film kinodes oli animafilm "Laula 2" ("Sing 2"), mis kogus avapäevadega 8989 külastust. Kauaoodatud Matrixi-sarja neljas järjefilm "Matrix: ülestõusmine" ("The Matrix Resurrections") tõi sama ajaga kinno aga 8459 vaatajat.

Lisaks neile jõudsid uutest filmidest edetabelisse jõululaupäeval esilinastunud Wes Andersoni "Prantsuse lähetus" ("The French Dispatch"), mis kogus avapäevadega 3167 külastust.

Edetabelis jätkasid üle maailma pandeemiaaja rekordeid tegev "Ämblikmees: pole koduteed" ("Spider-Man: No Way Home"), mis kogus 5232 külastust (kokku 38 373 külastust), Ergo Kulla "Jahihooaeg", mis kogus 1154 külastust (kokku 28 439 külastust), komöödia "Jõulupuud 8" ("Ёлки 8"), mis kogus 626 külastust (kokku 1590 külastust) ja "Gucci tragöödia" ("House of Gucci"), mis kogus 520 külastust (kokku 29 072 külastust).