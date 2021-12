Eesti Kontsert liitus esindusorganisatsiooniga Music Estonia

Eesti Kontserdi ja Music Estonia tihedam koostöö sai alguse mullu sügisel, kui sündis kultuurikorraldajate koostöövõrgustik, mis asus kriisis partneriks nii kultuuriministeeriumile kui ka valitsusele tervikuna.

"Viimased aastad on muusikaettevõtetele ja -organisatsioonidele olnud väga keerulised. Samas on kriis pakkunud meile palju kogemusi, inspiratsiooni ja mõistmist, kuivõrd oluline on neil aegadel koostöö ja teineteise toetamine," ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

"Ja mitte pelgalt oluline, vaid ainuvõimalik – et jaksata, jääda ellu ja olla olemas ka 100 aasta pärast," lisas ta.

Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt rõhutas samuti koostöö väärtust ja ühise tegemise mõjujõudu. "Tänaseks on meil olemas võime koos suure osa valdkonna esindajatega ja muusikavaldkonna üleselt kiiresti kokku tulla ja kriitilistel aegadel lahendusi pakkuda," sõnas ta.

"Töötame selle nimel, et muusikaettevõtjatel, sh kontserdikorraldajatel ja -paikadel oleks võimalik taastada enda tegevus, et pikaaegsete kompetentsidega muusikaettevõtjad jääksid sektorisse ning neile oleks loodud võimalused oma tegevuse edasiseks arendamiseks ja et valdkonnast oleks andmepõhine ülevaade," lisas Tölpt.

"Meie valdkond ja kõik selles tegutsejad moodustavad üksteisest sõltuva terviku ja sektor vajab selget strateegiat, kuidas pingelistest aegadest ühiselt välja tulla. Suur rõõm on näha, et meie senine tegevus ühendab muusikaettevõtjaid, kel on soov anda oma panus muusikamajanduse taastumisse, edasisse arengusse ja rahvusvahelistumisse."

SA Eesti Kontsert on kontserdikorraldaja, kes hõlmab sümfoonilist ja kammermuusikat, džässi, koorimuusikat ning elektroonilis-akustilist muusikat. Eesti Kontsert korraldab aastas ligi 1300 kontserti nii Eesti kui ka välismaal, 300 neist on koolikontserdid. Ühtlasi haldab organisatsioon viit kontserdimaja Eestis ja Peterburis ning annab tööd kahele muusikakollektiivile, Eesti Rahvusmeeskoorile ja ansamblile Hortus Musicus.

Music Estonia asutasid 2014. aastal 23 Eesti muusikaettevõtet. Praeguseks on see kujunenud ligi sajaliikmeliseks kompetentsikeskuseks, mis pakub teenuseid muusikasektorile, esindab Eesti muusikat, muusikuid ning ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, arendab koostöövõimalusi eri sektorite vahel, osaleb rahvusvahelistes projektides, töögruppides ja organisatsioonides, algatab ja veab valdkonna uuringuid, korraldab seminare ja töötube jpm.