Roomet Jakapi andis välja bürokraatiaraamatu

"Bürokraatlike väike- ja suurvormide kirjutamine moodustab märgatava osa akadeemilise töötaja elust. Raamatus esitan värvikaid väljavõtteid oma aastatepikkusest tegevusest sel alal," selgitas Jakapi.

Tegemist on kontekstist välja kistud lausete ja lõikudega, mis pärinevad autori koostatud aruannetest, soovituskirjadest, hinnangutest ja taotlustest.

Raamatu kirjastas kunstnik Kiwa juhitav kirjastus ;paranoia. Jakapi tutvustas teost möödunud nädalal Tartus, kuid teisipäeval, 4. jaanuaril tutvustab ta raamatut ka Tallinna ülikoolis.

Roomet Jakapi on tuntud ka eksperimentaalmuusikuna, kes on erinevates koosseisudes esinenud ja plaadistanud nii kodu- kui välismaal. Viimasel ajal on ta sagedamini esinenud soolovokalistina.