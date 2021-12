Kultuuriministeerium saab kriisiabiks lisaraha

Kultuuriminister Tiit Teriku sõnul töötavad nad peagi välja kriteeriumid, mille alusel toetust jagama hakkavad.

Kui me näeme pärast analüüse, et meie valdkondade säilimise ja arendamise seisukohalt on veel täiendavaid vajadusi, siis läheme selle vajadusega ka valitsusse," ütles ta.

Kultuurivaldkonnas on jäänud 2021. aastal kasutamata osa kahjuhüvitise meetme kavandatud toetussummasid, kuna piirangud ei ole kardetud mahus kehtinud. Valitsuse neljapäevase sammu taga on rahandusministeeriumi ettepanek tühistada varasem otsus, millega oleks 2021. aasta reserv jäänud tuleva aasta riigieelarvesse üle kandmata.

2021. aasta lisaeelarvega tulnud kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketi suurus oli 42 miljonit eurot.