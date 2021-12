Raadioteatri kuuldemäng "Lõvi" kandideerib BBC auhinnale

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud kuuldemäng "Lõvi" on nomineeritud BBC audiodraama auhinnale.

BBC avalikustas nimekirja kandidaatidega, kes on esitatud audiodraama auhindadele (BBC Audio Drama Awards). Sel suvel esietendunud kuuldemäng "Lõvi" on auhinnale esitatud parima Euroopa draama kategoorias kõrvuti viie teise nominendiga. BBC on auhindu välja andnud aastast 2012 eesmärgiga tunnustada audiokunsti loojaid. Võitjad selguvad 2022. aasta märtsis.

Martin Alguse novelli põhjal valminud kuuldemängu "Lõvi" lavastaja, dramaturg ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets, helirežissöör Külli Tüli.

Kuuldemäng valmis tänavu suvel iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva puhul ja selle tegevus toimub noore Eesti Vabariigi alguspäevil. Ühes Eesti väikelinnas käivitab sündmused ootamatu juhtum, kui rändloomaaias on puurist lahti pääsenud Aafrika lõvi.

Peaosades Ago Anderson, Aarne Soro ja Piret Laurimaa, kaasa teevad Ringo Ramul, Oleg Titov, Janek Vadi, Rait Õunapuu, Andres Noormets, Tanel Russ, Kadri Noormets, Janne Ristimets, Johanna Kümmel ja Hans Noormets.

Raadioteatri kuuldemängu saatis tänavu edu ka Prix Europa 2021 festivalil, kus "Lõvi" pälvis kuuldemängude kategoorias žürii eripreemia.

"Lõvi" saab kuulata veebikanalis Jupiter.