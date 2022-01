ERM jätkab kultuurikursusega "Ela eestlaste elusid"

Viis koolituspäeva ning Tartu linnatuur viivad osalejad rännakule, kus teetähised ajalugu, keel, loodus, toit, kombed ja tavad. Kursuslased arutlevad oma kogemuste üle eri kultuuride vahel liikudes, lisaks uutele teadmistele laieneb kursusel suhtlusvõrgustik ja koos avastatakse paiku Tartus.

ERM ootab kursusele nii vanu kui noori täiskasvanuid, kes on Eestis sündinud, hiljuti siia saabunud või elanud siin pikemat aega. Kursuse tugikeel on inglise keel. Need osalejad, kes läbivad programmi vähemalt 80 protsendi ulatuses, saavad tunnistuse. Üliõpilastel on võimalus kursuse läbimisel ka ainepunkte saada.

ERM-i hariduskeskuse juhataja Kaari Siemeri sõnul on kursustel kolme ja poole aasta jooksul osalenud üle 700 Eesti kultuurihuvilise. Kõige vanem osaleja, kes tänu kursusele esimest korda muuseumisse saabus, oli 96-aastane.

Kursus "Ela eestlaste elusid" pärjati 2020. aastal nii Tartumaa õpiteo tiitliga kui ka muuseumirotiga (Eesti muuseumide aastaauhind muuseumihariduse edendajale).

Kursusele registreerimise tähtaeg on 11. jaanuar 2022.