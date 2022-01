ERM viis MuISi keskkonda 6107 museaali

Teise etapi käigus digiteeriti muuhulgas palju endise Tartumaa muuseumi materjale. Lisaks aitas ERM-is asunud digiteerimismeeskond üles pildistada ka Tartu Ülikooli muuseumi (peamiselt pitsatid, vimplid ja tekstiilesemed), Tartu Linnamuuseumi (medalid, märgid, mööbel) ja Viljandi Muuseumi (suuremõõtmelised tekstiilid) museaale.

ERM-i kogudest digiteeriti suur hulk tarbeesemeid, eriti nõusid. Endise Tartumaa muuseumi kogudest said üles võetud näiteks Siimusti Keraamikatsehhi tootenäidised. ERM-i enda kogust sai üles pildistatud näiteks Saksamaalt Rosenthali portselanivabrikust pärit lauanõud, Lorupi ja Tarbeklaasi toodang ning ka Riia Portselani- ja fajansivabriku serviisid.

Lisaks fotodele lisati keskkonda MuIS ka museaali ülejäänud kirjeldus. Nii võib leida kaasasoleva foto kohta info, et teeserviis on toodetud Riia portselani- ja fajansivabrikus, aga kujundanud on serviisi Eesti kunstnik Aino Alamaa aastal 1956. Detailidena on kirjas veel serviisi esemete mõõtmed ja lisainfo kunstniku kohta. Täpsemalt saab vaadata MuIS-is.

Digiteerimine antud projekti käigus on nüüd edasi liikunud Haapsallu, kus digiteeritakse Haapsalu ja Läänemaa muuseumite ning Rannarootsi muuseumi esemeid. Läänemaalt liigub esemete üles pildistamine Põhja-Eestisse, Tallinna ning siis liigutakse Saaremaa kaudu tagasi Lõuna-Eestisse ja lõpetatakse 2023. aasta suvel Võrus.

Kultuuriministeeriumi kultuuripärandi digiteerimise eesmärk on aastaks 2023 teha digitaalselt kättesaadavaks kolmandik kokku üle 900 miljonist mäluasutustes olevatest pärandobjektidest.

Teises digiteerimisprojektis osaleb kokku 20 muuseumit üle Eesti. Selle käigus digiteeritakse erinevates muuseumites 2023. aasta suveks kokku 26 437 eset, neist ERM-is 6107.

Muuseumite esimene suurem digiteerimisprojektis osales 15 muuseumit üle Eesti. Eesti Rahva Muuseumi esemekogust sai üles pildistatud ja keskkonda MuIS sisestatud ligikaudu 14 000 eset. Näited erinevate muuseumite digiteeritud esemetest on kokku koondatud ERM-i kodulehele.