Huvilised saavad järgmine nädal Tartu Tähetornis tähistaevast uurida

Muuseumi haridusprogrammide kuraator Kärt Soieva ütles, et seda, mida nähakse, aitavad muuseumitöötajad lahti seletada.

"Kui me vaatame näiteks kuud, siis infot saab jagada kuu avastuste, erinevate planeetide, Andromeeda galaktika kohta," kirjeldas ta. "Kui me vaatleme taevast, siis räägime alati lugusid juurde. See on ka hariduslik väärtus vaatlusõhtule. Me ei tee ainult pilte, vaid saame ka uusi teadmisi."

Kuigi vaatlusõhtul ei hakka huvilised süvitsi teadustööd tegema, ütles füüsik Jaak Kikas, et võimatu pole märgata ka midagi täiesti uut.

"Päris suur on nimekiri avastustest, mida on teinud mitte professionaalsed astronoomid, vaid just hobivaatlejad. Küsimus on selles, et taevas on tähti väga palju, kõikidel neil korraga silma peal hoida ...," märkis Kikas.

"Võime tuua sellise võrdluse, et kui jagaksime kõik oma galaktika tähed kõikide maakera inimeste vahel ära, siis tuleb igaühe jaoks umbes 50 tähte."

Kikas hindab ka fotovõistlusele saadetud pilte. Soieva lisas, et nii pilte tegema kui ka niisama uudistama on oodatud kõik.

"Ka teleskoobiga vaatlemine on tegelikult oskus. Tuleb vaadata õigesti ja silma liigutada nii, et taevakehad oleks hästi näha. Seda võib hakata lastele juba varasest east õpetama. Kindlasti on ka väikesed täiesti teretulnud," ütles ta.

Seda kas üritus see päev toimub või on ilmataat taeva õhtuks kinni katnud, kuulutab Tähetorn oma Facebooki lehel iga päev kella viieks. Miks üldse taeva vastu huvi tunda, võtab kokku Jaak Kikas.

"Armeenia astronoom Viktor Hambardzumjan on öelnud sedasi – vähemalt on see ütlus talle omistatud – Inimene erinebki seast sellepoolest, et vaatab vahetevahel taevasse."