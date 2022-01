Aron Urb avab näituse Peipsiäärsest Kolkjast

Näitus "Tund Kolkjas" on jäädvustatud 2021. aasta suvel, mil Urb külastas Peipsiäärset vanausuliste küla Kolkjat ja pakub sissevaadet 240 elanikuga väikeküla argipäeva. Kõik näitusel eksponeeritud tööd on ühe tunni jooksul tabatud hetked kohalikust elust-olust. Urbi kaamera ette jäid külaelanikud oma igapäevaste tegevuste ja rutiini keskel.

"Peipsiäärne Kolkja pakub eestipärast eksootikat – iga õu, teelõik või inimkarakter võib olla fotograafile hea aines. Kartlik ent uudishimulik aknast piiluja, särasilmne tervitaja või süvenenud toimetajad – kõik need inimesed käisid minu elust läbi vaid hetkeks, kuid märkamise ja fotoaparaadi ühistööna said need momendid ajatuks ning seeläbi on nüüd igaühel võimalik neid kogeda," rääkis Urb.

Aron Urb on fotograafina tegutsenud alates 2006. aastast. Urb on jäädvustanud selliseid suursündmusi nagu Viljandi pärimusmuusika festival, Pimedate Ööde filmifestival ja Tallinn Music Week. Lisaks kuuluvad tema portfooliosse kõrgetasemelised kohtumised ning riigipeade visiidid. Vabal ajal on Urbi kaamerasilm pööratud peamiselt olme- ja tänavafotograafiale. Viimasest on kannustatud ka näitus "Tund Kolkjas".

Näituse avamine toimub kolmapäeval, 12. jaanuaril kell 17. Näitus jääb Telliskivi loomelinnaku õuealal asuvas Kolme puu galeriis avatuks kuni 27. veebruarini 2022 ning on külastajatele avatud iga ilmaga.