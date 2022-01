Otse kell 11.45: Tarvastus kuulutatakse avatuks raamatukogude teema-aasta

Käesolev aasta on raamatukogude teema-aasta ja see kuulutatakse avatuks kolmapäeva keskpäeval Viljandimaal asuvas 1860. aastal tegevust alustanud Tarvastu raamatukogus. Lisaks toimub enam kui sajas paigas kolmapäeval suur üle-eestiline ettelugemine.

Raamatukogude aasta avaüritused Eesti eri paikades kulmineeruvad keskpäeval kell 12.12, kui enam kui sajas raamatukogus loetakse katkend kas mullusest enim laenutatud Eesti autori täiskasvanutele mõeldud ilukirjandusteosest, milleks on Mudlumi "Mitte ainult minu tädi Ellen" või lastekirjanduse kategoorias enim laenutatud Piret Raua raamatust "Tobias ja teine B".

Raamatukogude aasta projektijuhi Liina Valdre sõnul korraldatakse ettelugemine mitmel pool päris erilisel viisil.

"Paljud raamatukogud teevad ettelugemised raamatukogu ruumides või seal lähedal aga näiteks Tartu linnaraamatukogu korraldab ettelugemise raekoja platsil ja turuhoones, Jõhvis loeb katkendi Mudlumi teosest hoopis Mihkli kiriku koguduse õpetaja Peeter Kaldur ja sellest sündmusest tehakse eraldi happening. Jüris planeeritakse näiteks kultuurikeskuse ja raamatukogu koostöös ettelugemist džiibist, mis hakkab kihutama Aafrikasse."

Valdre ütles, et rõõmu teeb see, et teema-aasta avaüritusi peetakse kõigis maakondades. Eestis tegutseb kokku üle 800 rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogu, millest 521 on rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ja 39 teadus- ja erialaraamatukogu. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja ja aastas tehakse 13 miljonit laenutust. Valdre sõnul on alanud teema-aasta raames plaanis tutvustada raamatukogusid mitmest küljest.

"Näitame raamatukogusid nii kirjandus- kui ka kultuurikeskustena, kogukonnakeskustena. Aasta lõpu poole üritame rohkem lahti mõtestada tuleviku raamatukogu rolli, et kuidas on raamatukogu ülesanded ja funktsioonid aja jooksul muutunud ja suvel viime raamatukogud hoopis n-ö ratastele, inimestele lähemale, et näidata, et raamatukogu ei pea alati olema tingimata nelja seina vahel."