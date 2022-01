Arvustus. Spioonisugemetega naistekas "355"

Ehkki pealkiri "355" on lugejale eimidagiütlev, peitub selle taga tüüpilise spiooni koodnimi – just nagu James Bondi 007. Küll aga ei räägi film spioonist, kes kannab nime "355", vaid neljast naisagendist. Õigemini võib öelda pigem kolmest, sest ühe näol on tegemist terapeudiga, kes tegeleb spioonide vaimse tervise hoidmisega.

"355" pöörab tähelepanu salajasele kiibile, mis suudab kahjutuks teha kogu maailma. Ühe mälupulgaga saab kontrollida lennuliiklust, teha kahjutuks tuumajaam või võtta suurlinnalt elekter. Küll aga läheb mälupulk kaduma ning käib vaheldumisi pahade ja heade inimeste kätte, kellest kumbki seda osavalt hoida ei oska.

Korraga jahivad kiipi neli naist – sakslane Marie (Diane Kruger), ameeriklane Mace (Jessica Chastain), britt Khadijah'(Lupita Nyong'o) ja kolumbialane Graciela (Penelope Cruz). Kõlab justkui anekdoot, ent huvitaval kombel polnudki tüüpilisse spioonifilmi rakendatud mõnd halva vene aktsendiga idaeurooplast. Ilmselt oli selleks asendatud oma ladinaameerikaliku olemusega Penelope Cruz.

Kuigi naised töötavad erinevate riikide ja agentuuride all, jõuavad nad viimaks lahenduseni, et üksteise vastu sõdimine pole arukas ning ühendada tuleks naiselik vägi ning astuda koos ühise vaenlase vastu.

"355" ("The 355") Autor/allikas: Universal Pictures

Filmi peategelased üritavad jätta mulje endast kui erinevatest inimestest, keda seob ainult sugu ja ühine elukutse. Penelope Cruzi terapeudist osatäitja peab mängima vagusat ja habrast naisterahvast, kes hoolimata oma psühholoogiaalasest elukutsest näib hirmunud ja soovib minna tagasi koju oma perekonna juurde.

Marie ja Mace on agendid, kellest üks töötab Saksamaa ja teine Ameerika eriteenistuses ning Khadijah on Mace'i endine tuttav, kes võlub oma suurepäraste IT-teadmistega. Kuigi tundub, et erinevusi naistel jagub, ei tule nende karakterid linateoses välja. Enim erineb teistest tsiviilisikuna keeristesse segatud Penelope Cruz, kes näitab ennast mõned üksikud korrad haprana.

"355" ("The 355") Autor/allikas: Universal Pictures

Hoolimata tõsiasjast, et peategelasteks on kavalad naised, ei paku film sellegipoolest niivõrd palju elamust. Üldjoones on tegu toreda vaatamisega ning midagi halba ette heita ei ole. Samas olen kindel, et isegi, kui inimene ei ole enda elus just väga palju märulifilme vaadanud, tunneb ta filmis ära midagi tuttavlikku. Filmi tegevusliin üsnagi etteaimatav ning nagu ikka saab headus kurjusest alati võitu – just nagu muinasjuttudes.

Ilmselt üritati tegelaste näol muuta ka üleüldist arusaama naistesse ning ka sellest, et nii-öelda nõrgem sugu võiks vastu astuda sõjakatele ja maskuliinsetele meesterahvastele.

Kohati tundus, et "355" ei leidnud oma nüanssi – isegi naiste kasutamine spioonidena pole midagi uueväärset, samuti ei ole seda maailma hävitav kiip või kolumbialasest narkoparun. Kiibijaht mööda maailma, alustades Kolumbiast, suundudes edasi Pariisi, Londonisse, Marokosse ning Hiina ei too ka endas midagi üllatavat. Jääb mulje, et omavahel on üritatud sobitada mitmesuguseid filme – alustades James Bondist (mida isegi peategelased omavahel filmis arutavad) ning lõpetades Pablo Escobarilike viidetega.

Hoolimata kriitikast jooksis film üllatavalt hästi, kindlasti oleks saanud vahel ära jätta mõned täiesti sisutühjad hetked, kuid kokkuvõtlikult võin öelda, et tegemist oli spioonipõnevikust naistekaga, millesse oli põimitud tibatilluke osa ka romantikat. Samuti näitab film hästi, et raske võib olla leida enda kõrvale inimesi, keda saab sajaprotsendiliselt usaldada ning korrumpeerunud maailmas võidab esialgu ikka see, kes peab ennast teistest paremaks ning nutikamaks.