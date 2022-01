Noored koreograafid näitavad debüütlavastuses, kuidas tantsida kompromisse

Kuidas tantsida kompromisse? Seda näitavad noored koreograafid Anita Kurõljova ja Richard Beljohin oma debüütlavastuses "Yes or Yes'nt", mis esietendub teatris Fine 5 neljapäeva õhtul.

Koreograafid tunnistavad, et on koos läbi teinud pika prooviperioodi, mille kestel on püütud ühte lavastusse põimida mõlema ideed, olenemata sellest, kui erinev on nende käekiri. Neljapäevaks on aga nii mõnestki alguses võimatuna tundunud kompromissist sündinud loominguline teineteisemõistmine.

"Kui me esimest korda proovisaali tulime, siis arutasime ideid, mida emb-kumb meist soovib lavale tuua, ja siis otsustasime mõlemad ideed kuidagi kokku panna," selgitasid koreograafid "Aktuaalses kaameras".

"Põhiteema on kompromissid, aga otsustasime lavastuse protsessi käigus, et näitame neid kompromisse laval läbi mehe ja naise suhte," lisasid nad.

"Teema tuli sealt, et eraldi liikudes oleme väga erinevad. Mulle meeldib üks stiil, talle natukene teine, ja me kumbki ei oska üksteise pealt õppida, ja oligi kompromiss, et kui me teeme koos, mis me teeme siis koos," selgitasid Kurõljova ja Beljohin.

Etendused toimuvad Sakala 3 teatrimaja proovisaalis.