Tallinna vanalinnas avas uksed ingliskeelsete raamatute pood Rüütel & Matilda

Tallinna vanalinnas Rüütli tn 4 avas uksed uus ingliskeelsete raamatute pood Rüütel & Matilda. Poe asutajad on kaks raamatusõpra – Ruta Nõmmela ja Madis Mikkor, kelle arvates oli Tallinnas puudu üks korralik hea valikuga teise ringi raamatupood, milletaolisi võib muidu leida Helsingist, Brüsselist või Berliinist.

"Otsisime ruume, mis sekundeeriks meie raamatuvalikule ja leidsime need lõpuks Tallinna vanalinna südamest Rüütli tänavalt," rääkisid poe asutajad. Praegu on tegemist ainsa ainult ingliskeelsele kirjandusele pühendunud kasutatud raamatute poega Tallinnas.

Poes on müügil heas korras kasutatud raamatud, millest kokku pandud põhikollektsiooni kuuluvad teiste seas Michel Houellebecqi, Richard Brautigani, Miranda July, Nancy Hustoni, Nicole Kraussi ja David Szalay teosed.

Kaasaja ühiskonnaelu käsitlevatest autoritest on esindatud Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Byung-Chul Han jt, muu hulgas leiab valikust hea sotsiaalse närviga sarja Zero Books raamatuid. Seda valikut püüab pood hoida ja täiendada.

Lisaks on poes eraldi riiul inglise keelde tõlgitud eesti kirjanike teostele ning leiab ka päris uusi raamatuid. Lisaks saab poest kingitusi, kirjatarbeid, plakateid ning Eesti Trükimuuseumi TYPA käsitööna valmistatud märkmikke.

Poodi haldab mittetulundusühing, mille laiem eesmärk on lugemise ja trükikultuuri alalhoidmine.

"Inglise keel on kaasaja lingua franca ja on äärmiselt oluline, et selles keeles kirjutatud kaasaega lahtimõtestavad ideed jõuaksid ka Eestis asuvate lugejateni, kuna tõlkida paratamatult kõike ei jõuta. Küll aga oleme siinkohal mõlemad äärmiselt tänulikud ajakirjale Vikerkaar, kus on järjekindlalt võõrkeelset mõttelugu ilusasse eesti keelde ümber pandud."

Head tekstid ei ole määratletavad raamatu žanri või väljaandmise aastaga, usuvad nad. Paljud poe valikusse kuuluvad teosed on esimest korda kaante vahele saanud pool sajandit tagasi, kuid nii nagu Noam Chomsky või Rachel Carsoni mõtted pole kaotanud aktuaalsust, ei ole ka Richard Brautigani või Ray Bradbury sulelend minetanud kütkestavust tänaste põlvkondade jaoks.

Kuidas suure kiirustamise kõrval igasse päeva veidigi rohkem loetud raamatulehekülgi mahutada? Siin pakuvad Rüütel & Matilda lihtsa retsepti: laske fantaasial end kanda.

Raamatute lugemine on nende sõnul meditatiivne tegevus, vaba välisest stimulatsioonist ja segajatest. Raamatu kättevõtmine võimaldab mõelda segamatult oma mõtteid. Tegijad usuvad, et digitaliseerimine ei ole universaalse õnneretsept, ainult paberist köide võimaldab aeglustada lugemise protsessi süvenemist võimaldava temponi.

Raamatupoe pidajad pooldavad lähenemist, kus inimene raamatute seast endale ise just selle õige välja valib – midagi sellist, mida algoritmid talle kunagi vihjata ei oleks osanud, kuid annavad raamatusõpradele ka hiljuti ilmunud raamatute seast paar raamatusoovitust. Esimene neist on 2018. aastal ilmunud ameerika kirjaniku Sigrid Nunezi teos "The Friend" ("Sõber"), mis ilmus 2020. aastal ka eesti keeles ja räägib peategelase hoolde jäetud koerast, selle eelmisest omanikust ning seeläbi tegelikult hoopis kirjanikest, kirjutamisest ja loovkirjutamise õpetamisest, mille käigus teeb Nunez meie kaasaja kohta palju huvitavaid tähelepanekuid.

Teine soovitus on Carl Cederströmi ja Andre Spiceri 2012. aastal Zero Booksi sarjas välja antud raamat "Dead Man Working", mis räägib tööelust moodsas ühiskonnas, pidevast tööandja surve all elamisest ning kirjeldab läänemaailma fenomene, mis ei pruugi olla veel Eestis kanda kinnitanud, kuid Nõmmela hinnangul suure tõenäosusega peagi ka siia jõuavad.

"Proovime üles leida ja aidata võrseid ajada neil, kelle elujuured on tugevalt kinni pärismaailma küljes, kes on rikkumata internetist ning sellest nõrguvast lakkamatust vaatemängust ja mürast1," märkisid raamatupoe pidajad Jonathan Simonsi sõnadega.

1 Jonathan S. Simons. "The Analog Sea Review, An offline journal, Number three", lk 3, Freiburg 2020