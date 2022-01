Galerii. Salme kultuurikeskuse kohvik Leelo avas üle aastate taas oma uksed

Kui järjepidevus ei oleks katkenud, saaks öelda, et Leelo kohvik on järjest töötanud 57 aastat.

Näitleja Ene Järvis oli kohvikus tagasi pärast 40-aastast pausi. "Ma ei mõtle seal Lasnamäel, et "mis ma täna teen, lähen õige Leelosse"."

Järvis tõdes saates "OP", et menüü mõttes väga palju muud omal ajal Leelo ei pakkunud kui seljankat või boršši. "Praadi ma ei söönud, võib-olla seda ikka pakuti ka."

Järvis tuli Noorsooteatrisse, mis tol ajal Salme kultuurikeskuses tegutses, noore näitlejana tööle 1970. aastal. Pärast seda oli 20 aastat see tema keskkond ja kodu.

Ta märkis, et õhtuti tema Leelo kohvikusse ei sattunud. "See oli ikkagi seoses proovidega ja tööga, et proovi vaheajal midagi süüa," meenutas ta.

"Aga Leelo oli meie koht," tunnistas Järvis.