Videomängude muuseum LVLUp! laieneb ajutiselt Narva

"90ndatel mängiti videomänge just keldrites asuvates mängutubades ja residentuuri keldrisse sobib see mängumuuseum ideaalselt. See on kaval konks, kuidas tuua neid, kes tavaliselt galeriisse ei satu, kunsti juurde," rääkis NART-i juht Johanna Rannula.

"Kui mängupõrgust ollakse läbi käidud, saab külastaja minna trepist üles ja ta leiab end kunstinäituselt, mis avab seda teemat täiesti uuest küljest. Eestis pole neid kaht valdkonda sedasi veel kõrvutatud, ja eriti Narva jaoks on see täiesti unikaalne."

Kuu jooksul kogus projekti meeskond üle Ida-Virumaa kokku nõukoguaegset mööblit, nimelt oli vaja leida 24 põrandalampi, 10 diivanit, 13 vaipa, neli tugitooli, viis tumbat, 11 televiisorlauda, neli kardinapuud, pitskardinaid, sektsioonkappe, kaks diivanilauda, palju toataimi ja kastitäis vanu vinüüle. Nüüd on kõik valmis selleks, et külalised saaks residentuuri keldrikorrusel ajas tagasi rännata ning veeta sõprade ja perega aega Nintendo, Sega, Sony PlayStationi, Guitar Hero ja teisi videomänge mängides.

Esimese korruse galeriisaalides rullub lahti aga kaasaegse kunsti näitus "Näotus", kus mõtestatakse videomängumaailm ümber ja antakse sellele uusi tähendusi. Juhan Soometsa kureeritud väljapanekus on Oleg Frolovi (RU), Alexei Gordini, Anna Shkodenko, Henri Hüti, Danel Kahari, Mihkel Kleisi, Raul Kelleri, Kaspar P. Loiti ja Denisa Stefanigova (CZ) tööd.

Laupäeval, 15. jaanuaril kell 15 algava avamise programmis on kuraatorituurid kunstinäitusel ja muuseumis, videomängude turniirid ja plaate keerutavad kuraatorid – DJ Nextraxx ja DJ Суперюкс Лимитед.

16. jaanuarist 10. aprillini töötab Narva kunstiresidentuur järgmiselt: kunstinäitus "Näotus" on avatud K–P kell 14.00–18.00, videomängude muuseumi "LVLup! WarpRoom" saab külastada K–P kell 14.00–21.00.