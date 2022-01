Nädalavahetuse menukaim film kinodes oli "Piia seiklused"

Pea sama palju vaatajaid – 3102 – tõi nädalavahetusel kinno "Ämblikmees: pole koduteed" ("Spider-Man: No Way Home"), mis on nüüd kokku kogunud 69 085 külastust.

"Ämblikmehest" kogus paar vaatajat enam "Tondipüüdjad: pärand" ("Ghostbusters: Afterlife"), mis kogus avapäevadega 3106 külastust. Lisaks "Piia seiklustele" ja "Tondipüüdjatele" jõudis uue tulijana esiseitsme hulka "Karje" ("Scream"), mis kogus 2465 külastust.

Edetabelis jätkasid "Laula 2" ("Sing 2"), "King`s Man: Esimene missioon" ("King's Man") ja "Jahihooaeg", mis tõid kogusid vastavalt 2781 külastust (kokku 32 070 külastust), 1146 külastust (kokku 9305 külastust) ja 814 külastust (kokku 36 643 külastust).