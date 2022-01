Otseülekanne lõppenud: ansambel U: esitas nüüdismuusikat rahvapillidel

Kontserdil tulid eesti rahvapillidel ettekandele teosed eri aastakümnetest: Udo Kasemets ja Jaan Koha 1960. aastate teosed, Lepo Sumera 1990. aastatest ning Märt-Matis Lille, Andres Lõo ja Liis Jürgensi teosed 2000. aastatest.

Kavas:

Lepo Sumera (1950-2000) "Laulev odalisk" (1999)

Liis Jürgens (1983) "Rannajoon" (2003) Katke.

Jaan Koha (1929-1993) "Rondo aleatorica" (1967)

Udo Kasemets (1919-2014) "Timepiece" (1964)

Andres Lõo (1978) "Miimiline partituur" (2005)

Lepo Sumera (1950-2000) "Dracula ja Zombi laps" (1993) I osa

Märt-Matis Lill (1975) "My Weeping Voice is the Wind of Autumn" (2005)

Eesti rahvapillidest olid kontserdil kasutusel väikekandled, kromaatiline kannel, duurkannel, moldpill, põispill, parmupill, luuvurr, hiiu kandled, vilepillid, roopillid, sikusarved, sumistid, vurrid, šamaanitrumm, ritsikpillid, parmupill, moldpill, pesulaud, kilk, kuljused, pingipill ja karjasepasun.