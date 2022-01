Eva-Kristina Mill: eestlastest filmitegijate professionaalsus on tasemel

Eva-Kristina Mill ei tööta ainult kodumaiste telesarjade ja filmide kallal, vaid on oma panuse andnud ka väljaspool riigipiire. Nii oli ta näiteks tootmisjuht Soome draamasarjas "Mieheni vaimo", mis on suuresti üles võetud just Eestis.

Kõige lihtsamalt öeldes peab tootmisjuht jälgima sarja või filmi loomise igapäevast pilti ning vastutama, et kõik toimiks.

Soome draamasari "Mieheni vaimo" on Milli esimene suurem välismaine projekt, kus ta sai sarja loomise juures olla täiesti algusest peale. Kuigi oma panuse andis Mill ka mõned aastad tagasi Eestis filmitud "Tenetile", tõdes ta siiski, et oli selle projekti juures ainult üks pisike osa.

Sari "Mieheni vaimo" jutustab mehest, kes elab topeltelu. Nii on tal perekond Eestis kui ka Soomes. Ootamatult sureb aga peaosaline ning kuna tema naised üksteisest midagi ei tea, tekib probleeme pärandi jagamisega. Eesti näitlejatest võib seriaalis kohata Egon Nuterit ja Carmen Mikiveri.

Mill tõdes, et rahvusvaheliste projektide puhul hämmastas teda enim meeskonna suurus ja majanduslik olukord. "Tegelikult on kõik muidugi rahas kinni," tõdes ta ja lisas, et on näha, kuidas rahvusvahelistel projektidel on ka majanduslik seisund märkimisväärselt parem. Kuigi kodumaiste telesarjade tootmiseks polnud eraldatud niivõrd palju raha nagu mitmetel teistel välismaistel projektidel, tehti oma tööd tehti siiski maksimaalse tulemusega.

Eestisse satuvad välismaiste filmide ja telesarjade loojad mitmel põhjusel. Üheks selleks on aga eestlaste professionaalsus. Muidugi mängib rolli ka hinnaturul konkureerimine. "Me oleme kindlasti nende jaoks soodsamad," sõnas Mill. Küll aga ei näe Mill erilist vahet rahvusvaheliste sarjade ning filmide tootmisel. "Nende rahvusvaheliste projektidega on ikkagi niimoodi, et neid sarju tehakse nii nagu filme," ütles ta ja lisas, et kvaliteedi suhtes allahindlust kummalgi ei tehta.

Lisaks loodab Mill, et õige pea saab Eesti ka oma filmilinnaku. "See on kindlasti väga vajalik projekt ja ma väga loodan, et see õnnestub," tõdes ta.