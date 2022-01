Suri Prantsuse näitleja Gaspard Ulliel

Ulliel transporditi teisipäeval helikopteriga Grenoble'i haiglasse Prantsusmaal pärast seda, kui ta oli Savoie nõlvadel toimunud kokkupõrke tagajärjel saanud tõsise peavigastuse, vahendab Deadline.

Ta on tuntud filmidest, nagu "Hannibal Rising", "Saint Laurent", "It's Only The End Of The World", "A Very Long Engagement" ning olnud Chaneli reklaamnägu ning tal on roll (Midnight Man) ka Marveli märtsis esilinastuvas uues sarjas "Moon Knight", kus peaosas astub üles Oscar Isaac.

25. novembril 1984 Pariisis sündinud Ulliel on viiel korral olnud nomineeritud Prantsusmaa olulisimale filmiauhinnale Cesar ja kahel aastal – 2004 ja 2017 – selle ka parima meespeaosatäitja kategoorias võitnud.