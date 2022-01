Ilmus John Dos Passose "USA triloogia" II osa

Triloogia näol, mille omavahel seotud osad kannavad pealkirju "42. laiuskraad", "1919" ja "Suured rahad", on John Dos Passos kirjutanud paljude hinnangul kõigi aegade suurima Ameerika romaani.

Sel ajal, kui Fitzgerald ja Hemingway kultiveerisid kirjanduskriitiku Edmund Wilsoni sõnul oma väikest põldu, võttis Dos Passos üles harida terve maailma.

Tänapäeval jätkuvalt üheks 20. sajandi mõjukamaks kirjandusteoseks peetav "USA" on ühe rahvuse ulatuslik kaleidoskoopiline portree, mis pakatab igal leheküljel ajaloost ja elust.

Triloogia teises köites "1919" maalib Dos Passos 20. sajandi Ameerika panoraami veelgi laiemaks, kasutades oma tuttavat kollaažtehnikat. Raamatu taustal on USA suures ilmasõjas ning selle tegelased, kellest paljud on tuttavad juba eelmisest osast, kistakse igaüks omal moel võitluskeerisesse kaasa. Lugeja ees hargneb Chicago kirikuõpetaja tütre, hakkaja teksaslanna, noore luuletaja ja radikaalse juudi saatus, vilksamisi mööduvad teiste seas Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt ja tundmatu sõdur.

John Dos Passos (1896–1970) kerkis esile 1925. aasta romaaniga "Manhattan Transfer" (e.k Tänapäev, 2007), mille episoodilist, eksperimentaalset, nn kaamerasilmalikku stiili arendas ta mastaapsemal panoraamil edasi oma peateoses, 1930.–1936. aastal ilmunud "USA" triloogias, mis kujutab 12 peategelase kaudu Ameerika Ühendriikide poliitilise ja ühiskondliku elu sfääre ajavahemikul 1900–1930, töölisliikumist, äritegevust, meremeheelu, ameeriklaste osalust I maailmasõjas, sõjajärgse põlvkonna ummikseisu, Hollywoodi esiletõusu, suurt depressiooni jne.

Olavi Teppan on tõlkija, tänu kellele on eesti keeles ilmunud hulk väärtkirjandust. Oluline osa tõlgitud raamatutest on ilmunud tõlkija enda 2010. aastal käima lükatud ilukirjandussarjas Ajavaim, mille seast väärivad märkimist Irvine Welshi "Trainspotting" (2010), William Burroughsi "Alasti lõunasöök" (2011) ja kultuurkapitali kirjanduspreemia pälvinud Thomas Pynchoni "Raskusjõu vikerkaar" (2017).

Sarja on kujundanud Mari Kaljuste.