2021. aasta kinolevi kassatulu jääb alla ka kümne aasta tagusele tulemusele

2021. aastal oli kinolevis kokku 299 filmi, neist uusi 203. Vaatajaid oli kokku 1,39 miljonit ja kassatulu 8,22 miljonit eurot, mis jääb pea 2 miljoni euroga alla 2011. aasta tulemusele, kui kassatulu oli 10 miljonit eurot.

Eesti filmi instituudi turundusjuht Eda Koppel märkis, et see statistika peegeldab päris hästi möödunud aastat.

"Tulemused on oluliselt nigelamad kui nad olid eelnevad kaks-kolm ja neli aastat. Mingite näitajate järgi oleme jõudnud tagasi aastasse 2007 ja mingite näitajate puhul aastasse 2015–2016."

Võrreldes 2020. aastaga oli möödunud aastal kinolevis filme ligi 70 võrra vähem, olgugi et ka 2020 oli piirangutega aasta, tõdes ta. "Koroonaperiood on kinodele ja vaatajatele mõjunud päris hävitavalt."

Seda, kas tulemused toovad kaasa ka ümberkorraldusi, Koppel praegu öelda ei oska, sest seda näitab aeg.

"Ühtegi kino kinni ei ole pandud, aga eks kinodel on raske, sest vaatajaid on oluliselt vähem kui aastaid tagasi. Ma loodan, et inimesed tulevad kinno tagasi, sest uusi ja häid filme on palju tulemas. Kuskil peab neid näitama."

Eesti filme oli möödunud aastal kinolevis kokku 33, neist uued 25. Filmidele jagus 197 015 vaatajat ja kokku tõid need kinokassasse sisse 1,15 miljonit eurot.

Möödunud aasta populaarseim film kinodes oli "007: Surm peab ootama", mis kogus 98 095 külastust, Eesti filmidest oli menukaim "Eesti matus", mida käidi vaatamas 43 083 korda.

Võrdluseks, et 2020. aasta populaarseim Eesti film "Talve" tõi kinodesse 151 137 vaatajat, teiseks ja kolmandaks kõige menukamad "Sipsik" ja "O2" vastavalt 107 496 ja 75 270 vaatajat.