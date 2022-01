"Ämblikmees: pole koduteed" jätkab troonimist Eesti kinolevi tipus

Eesti kinolevi menufilmide edetabeli tipus jätkab troonimist "Ämblikmees: pole koduteed" Tom Hollandiga peaosas, mis kogus 1866 külastust ja on nüüdseks kogunud kinodes 75 369 külastust.

Populaarsuselt teine film "Ämblikmehe" järel oli reedel levisse jõudnud "80 päevaga ümber maailma" ("Around the World in 80 Days"), mis kogus avapäevadega 1422 külastust. Uutest filmidest sisenes edetabelisse ka "Kuld" ("Gold"), mis kogus nädalavahetusega 853 külastust.

Edetabelis jätkasid "Laula 2" ("Sing 2"), mis kogus 1134 külastust (kokku 35 510 külastust), "Encanto" ("Encanto"), mis kogus 1093 külastust (kokku 16 956 külastust), "Peletiste perekond 2" ("Monster Family 2"), mis kogus 967 külastust (kokku 2317 külastust) ja "King`s Man: Esimene missioon" ("King's Man"), mis kogus 825 külastust (kokku 12 182 külastust).