Andro Mänd: tänavu pole Tallinnas kvaliteetarhitektuuri tehtud

1. veebruaril selguvad Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid. Eesti arhitektide liidu juht Andro Mänd sõnas intervjuus ERR-ile, et tänavused nominendid olid kõik väga erinevad, ent tähelepanu köidavad enim just väiksemate linnade arhitektuurilised lahendused.

Tänavustele arhitektuuripreemiatele on esitatud mitmesuguseid nominente, kuid suurem osa neist on siiski pärit avalikust sektorist. "See, et see valik on väga avaliku sektori nägu, räägib nii mõndagi meie ühiskonnast," ütles Andro Mänd, kelle sõnul on suured arendused väljas pigem raha teenimise kui arhitektuurilise kvaliteedi peal.

Kuigi võib arvata, et olulisemad preemiad nopib pealinn Tallinn, ei pruugi see Männi sõnul sugugi nii olla. Ka möödunud aastal viisid rohkesti auhindu koju hoopis väikelinnad, nende seas näiteks Elva ja Narva. "Ka tänavu me näeme, et Tallinnas nii-öelda avaliku sektori poolt tegelikult kvaliteetarhitektuuri tehtud ei ole."

"Ma loodan, et paari aasta pärast näeme, kuidas ka Tallinnasse on tulnud kvaliteetse arhitektuuriga avalikke objekte, mis saavad arhitektuuripreemiaid," tõdes Mänd, kelle sõnul on praeguse linnavalitsuse ehitustempo liiga aeglane.

Männile tundub, et arhitektuurilises mõttes elame me hetkel üleminekuajas, kus inimesed peavad disaini enda elus aastatega üha olulisemaks. Nii tõi juht näite sadamatest, mida seni on tüüpiliselt ehitatud lihtsate kastidena ning mis ei tekita inimestes tunnet, et soovivad seal kauem viibida. Küll aga ei ole see nii enam Tallinna vanasadama kruiisiterminali puhul, kuhu on Männi sõnul juurde rajatud ka kohalikele elanikele avalikku ruumi. "See ei ole ainult kruiisituristidele!"