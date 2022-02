Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed alustasid uut taskuhäälingut

Taskuhäälingu "Rukkirääk" saadetes arutlevad nii asutusesisesed kui ka -välised eksperdid. Saatekülalised räägivad loodusest, töökogemustest, seikadest ning Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia tegemistest. Iga saate lõpus kõlab viktoriiniküsimus, millele saab vastuse järgmise saate alguses.

Taskuhäälingu "Rukkirääk" nimi on inspireeritud omapärasest linnust, keda tunneb kuulmise järgi ära igaüks, kes on sattunud õhtuhämaruse saabudes suvisele heinamaale. Arvatakse, et eestlaste igapäevane sõna "rääkima" (ehk kõnelema) arenes sõnast, mis algselt tähendas räägu rääkimist või muid teravaid hääli.

Esimeses saates on külas entomoloog Mati Martin, kes räägib muuseumi uuenevast putukatoast ja teenetemärgist "Sada semestrit Tartu Ülikoolis". Mati Martin meenutab viimase 50 aasta seikasid Tartu Ülikoolis ning räägib, mis tal parasjagu käsil. Saate teises osas tuleb juttu putukatest ja uutest interaktiivsetest lahendustest uuenduskuuri läbinud putukatoas.

Saatejuht on Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia ürituste koordinaator Carlotta Põdra. Saadet on võimalik kuulata platvormidel Anchor.FM, Spotify ja Google Podcasts.