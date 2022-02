Otseülekanne kell 19.45: vestlusring "Kaks kodumaad" Soome-Eesti üle lahe reaalsusest

Kinos Sõprus toimub esmaspäeval vestlusring, kus pärast Moonika Siimetsa värske dokfilmi "Kaks tundi õnneni" linastust arutletakse selle üle, millised on Eesti-Soome rände põhilised võtmeküsimused ning mida peaks selles vallas teisiti tegema. Vestlusõhtut on võimalik otseülekandes jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Mis nähtus on hargmaisus – elamine korraga või vaheldumisi Eestis ja Soomes? Kui hästi riigid ja ametiasutused tuvastavad uut reaalsust? Kas on võimalik omada kaht identiteeti – üht isamaad, aga kaht kodumaad? Kas ja kuidas on muutumas ränne? Mil moel me tulevikus lõimume ja kuidas see muudab meie arusaama teineteisest?

Vestlusringis osalevad hargmaiste perede uurija Pihla Siim ja rände uurija Tiit Tammaru Tartu Ülikoolist, Tuglase Seltsi lõimumisjuht Järvi Lipasti , YLE ajakirjanik

Rain Kooli, Kuku ajakirjanik Romi Hasa ning filmi režissöör Moonika Siimets. Vestlust modereerib Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.

Seanss kinos Sõprus algab kell 18.30, vestluse orienteeruv algusaeg on 19.45.