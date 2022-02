"Moonfall" tõi avanädalavahetusel kinno ligi 3000 vaatajat

Populaarsuselt teine film "Moonfalli" järel oli samuti reedel levisse jõudnud õudusfilm "Luupainaja allee" ("Nightmare Alley"), mis kogus avapäevadega 2913 külastust. Uutest filmidest sisenes edetabelisse kolmandal kohal ka "Tulesüda" ("Fireheart"), mis kogus nädalavahetusega 1729 külastust.

Edetabelis jätkasid "Ämblikmees: pole koduteed" ("Spider-Man: No Way Home"), mis kogus 1248 külastust (kokku 77 249 külastust), "80 päevaga ümber maailma" ("Around the World in 80 Days"), mis kogus 1007 külastust (kokku 2864 külastust) ja "Laula 2" ("Sing 2"), mis kogus 821 külastust (kokku 36 526 külastust).