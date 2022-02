Galerii: Leonardo Meigas seadis 50 aastat loometegevust 30-meetrisele aegreale

Leonardo Meigas on oma loomingu võtnud kokku 30-meetrisele aegreal. Kõige esimese tööna on välja toodud "Aktuaalse kaamera" 1974. aastal valminud graafika ja stuudiokujundus. Järgnevad 48 aastat sisekujundust, disainmööblit, valgusteid, kelli ja kommunikatsioonidisaini.

Meigase loomingus on olnud läbiv element aeg. Ajateema sai kunstniku jaoks alguse pöördelisel ajal 80ndate lõpus, kui valmis tema kellade näitus. Aastatuhande vahetusel pälvis rahvusvahelist tähelepanu tema Vabaduse väljakule rajatud valgusinstallatsioon "AEG".

"Näituse nimi "Ajalik" tuli eelkõige tõdemusest, et kõik need tööd, mis ma olen teinud, on omas ajas ja nad ei ole olnud kestvast materjalist, nagu skulptorid teevad aastasadadeks," rääkis Meigas "Aktuaalsele kaamerale".

Näitusel eksponeeritud tööde hulgas on ka Meigase taaskasutatud materjalist tugitoolid nimega Katarina. Need on osalenud Milano EXPO-l ning võitnud Ameerikas SIT Furniture Design Award'i. Lennukad ideed tulevad disaineril tihtipeale kas juhuslikult või saavad alguse tellija soovist.

"Kartongtorud jäid mulle silma aastaid tagasi ühe teraskatuseid valmistava firma õue peal. Nad olid toodud sinna ligunema selleks, et siis pärast prügimäele viia. Nii nad olid teinud juba 20 aastat," meenutas ta.

"Minu silmale tundus muidugi ülekohtune, et nii ilusad silindrid jäävad kõrvale ja ehk õnnestub neist midagi välja mõelda. Võtsin ühe koju kaasa, paar kuud nad seisid lihtsalt toanurgas, et äkki tuleb mõni mõte ja siis pisitasa see hakkas hargnema."

Näitus jääb arhitektuuri- ja disainigaleriis avatuks 19. veebruarini.