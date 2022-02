Maarja Unduski koostas elulooraamatu oma emast Ellen Niidust

Raamatu autor Maarja Undusk on muude allikate kõrval kasutanud ka rikkalikku kodust arhiivi ja perekondlikku pärimust. Teose peategelaseks on küll Ellen Niit, kuid kõrvaltegelasteks terve plejaad Eesti kultuurilukku jäädvustunud persoone. Lisaks on raamatus hulgaliselt seni avaldamata fotosid ja pabermärkmeid.

Kirjandusloolane Toomas Haug kirjutas värske elulooraamatu kohta, et lugeja ees avaneb meisterlikult lõimitud suur pannoo, mis kujutab eesti kirjanduse arengut ja kullaprooviga inimeste käekäiku neile osaks langenud nuripidisel ajajärgul. "Autori lähenemisviisi suurim võlu seisneb tasakaalu leidmises intiimse ja objektiivse vahel. Ja sellepärast võib teost lugeda nagu põnevat dokumentaalromaani, mis on kirja pandud kunstniku käega."