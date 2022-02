Kultuuriportaal soovitab: Brian Welshi "Biidid" ETV2-s

Sünopsis:

Mängufilm viib Šotimaale aastasse 1994, kus just sel ajal võeti vastu kriminaalseadus, mis keelas kogu Inglismaal välireivide toimumise. Seadusemuudatus tõi kaasa noorte protestid ja just nende sündmuste keskele satuvad filmi peategelased Johnno Cristian Ortega ja Spanner Lorn Macdonald – noormehed, keda ühendab kirglik armastus muusika vastu ja sügav sõprus. Johnno perekond eelistab, et ta probleemse Spanneriga ei suhtleks, kuid sõprus on tugev jõud ja selle vastu vanemad ei saa. Noormehed võtavad üheskoos ette metsiku teekonna illegaalsele reivile, millest kujuneb märgilise tähendusega sündmus noorte elus.

"Biidid" on ETV2 eetris kolmapäeval, 9. veebruaril algusega kell 21.30.