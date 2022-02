Suri laulja Betty Davis

Peaaegu terve Davise muusikakataloog salvestati aastatel 1964–1975, kuid tema mõju on tunda olnud aastakümneid.

Davise esimesed singlid ilmusid tema sünninime Betty Mabry alt, sealhulgas ka tema 1964. aasta populaarne lugu "Get Ready for Betty".

1970. aastatel andis Davis välja kolm albumit: "Betty Davis" (1973), "They Say I'm Different" (1974) ja "Nasty Gal" (1975). Davise albumite puhul iseloomustati teda kui naist, kes on oma ajast ees.

Kuigi ükski funk-album ei toonud Davisele kommertslikku edu, saavutas laulja oma laulusõnadega kultuse. Tema avameelne ja vabastav hoiak lõi järgmisel kümnendil teed selliste kunstnike jaoks nagu Prince ja Madonna.